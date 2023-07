Les 22 heures de la chanson ANERES Anères, 23 août 2023, Anères.

Anères,Hautes-Pyrénées

Chanteurs du dimanches, divas de salle de bain, amateurs de chanson française et d’ailleurs… préparez vos vocalises : pour la septième année consécutive Remue-Méninges organise les 22 heures de la chanson, non-stop.

Une bande de musiciens rodés au marathon musical et boostés au café et au gingembre accompagnera des centaines de chansons chantées par tous. Une sorte de karaoké géant avec de la musique live…

Repas, boissons et spectacle en participation financière libre..

2023-08-23 14:00:00 fin : 2023-08-24 12:00:00. .

ANERES café du village

Anères 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



Sunday singers, bathroom divas, fans of French chanson and other genres? get your vocals ready: for the seventh year running, Remue-Méninges is organizing 22 hours of non-stop chanson.

A band of marathon musicians, fueled by coffee and ginger, will accompany hundreds of songs sung by all. A sort of giant karaoke with live music?

Meals, drinks and entertainment are free of charge.

Cantantes de domingo, divas del baño, aficionados a la chanson francesa y a otros géneros… preparen sus voces: por séptimo año consecutivo, Remue-Méninges organiza 22 horas de chanson sin parar.

Una banda de músicos curtidos en maratones musicales y alimentados a base de café y jengibre acompañará a cientos de canciones cantadas por todos. ¿Una especie de karaoke gigante con música en directo?

La comida, la bebida y el espectáculo son gratuitos.

Das siebte Jahr in Folge organisiert Remue-Méninges die 22 Stunden des Chansons, nonstop.

Eine Gruppe von Musikern, die den musikalischen Marathon gemeistert haben und mit Kaffee und Ingwer aufgeputscht sind, begleiten Hunderte von Liedern, die von allen gesungen werden. Eine Art riesiges Karaoke mit Live-Musik?

Essen, Getränke und Show sind kostenlos.

