Marchons de nuit ANERES Anères, 22 août 2023, Anères.

Anères,Hautes-Pyrénées

Le « Marchons de Nuit » vous invite à déambuler dans le village à la tombée de la nuit, à la rencontre de spectacles et animations diverses et variées allant de la musique au théâtre en passant par des numéros de cirque, de jonglage ou de clown qui sauront émerveiller petits et grands.

– 20h Repas

– Début de la déambulation à la tombée de la nuit

Repas, boissons et spectacle en participation financière libre..

2023-08-22 20:00:00

ANERES café du village

Anères 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



The « Marchons de Nuit » invites you to stroll through the village as night falls, enjoying a variety of shows and events ranging from music and theater to circus, juggling and clowning acts that will amaze young and old alike.

? 8pm Meal

? Walk begins at dusk

Meal, drinks and show free of charge.

Los « Marchons de Nuit » le invitan a pasear por el pueblo al caer la noche, disfrutando de una variedad de espectáculos y entretenimientos que van desde la música y el teatro hasta actos circenses, malabares y payasadas que asombrarán a grandes y pequeños.

? 20.00 h Comida

? El paseo comienza al anochecer

Comida, bebidas y espectáculo gratuitos.

Der « Marchons de Nuit » lädt Sie ein, bei Einbruch der Dunkelheit durch das Dorf zu schlendern und dabei auf verschiedene Darbietungen und Animationen zu treffen, die von Musik über Theater bis hin zu Zirkus-, Jonglier- oder Clownnummern reichen und Groß und Klein in Staunen versetzen werden.

? 20 Uhr Mahlzeit

? Beginn der Wanderung bei Einbruch der Dunkelheit

Essen, Getränke und Aufführung gegen freie finanzielle Beteiligung.

