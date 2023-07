ANères de Goguettes ANERES Anères, 18 août 2023, Anères.

Anères,Hautes-Pyrénées

Anères de Goguettes : le Festival International de la Goguette ! – C’est quoi une goguette ? Tu prends une chanson tu gardes la musique, tu vires les paroles, tu écris tes propres paroles à la place, et tu la chantes. On vous attend au Café les 18, 19 et 20 août, pour chanter, sur l’air de votre choix, vos coups d’gueule et vos coups d’cœur, qu’ils traitent de l’actualité internationale, nationale, locale ou même intime ! Des musiciens vous accompagneront dans vos chansons.

– Apéro-goguettes à 19h

– Repas à 20h

– Goguettes nocturnes à 21h

Repas, boissons et spectacle en participation financière libre.

2023-08-18 19:00:00 fin : 2023-08-20 . .

ANERES café du village

Anères 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



Anères de Goguettes: the International Goguette Festival! ? What’s a goguette? You take a song, keep the music, remove the lyrics, write your own words in their place, and sing along. We’ll be waiting for you at Le Café on August 18, 19 and 20, to sing, to the tune of your choice, your « coups d?gueule » and your « coups d?c?ur », whether they deal with international, national, local or even intimate current affairs! Musicians will accompany you in your songs.

? Apéro-goguettes at 7pm

? Dinner at 8pm

? Late-night mingling at 9pm

Meal, drinks and show free of charge

Anères de Goguettes: el Festival Internacional de la Goguette ? ¿Qué es una goguette? Coges una canción, conservas la música, quitas la letra, escribes tu propia letra en su lugar, y la cantas. Le esperamos en el Café los días 18, 19 y 20 de agosto para que cante a pleno pulmón la canción que desee, ya sea internacional, nacional, local o incluso personal Los músicos le acompañarán en sus canciones.

? Apéro-goguettes a las 19 h

? Cena a las 20h

? Juerga nocturna a las 21.00 horas

Comida, bebida y espectáculo gratuitos

Anères de Goguettes: das internationale Goguette-Festival! ? Was ist ein Goguette? Du nimmst ein Lied, behältst die Musik, wirfst den Text raus, schreibst stattdessen deinen eigenen Text und singst ihn. Wir erwarten Sie am 18., 19. und 20. August im Café, damit Sie zu einer Melodie Ihrer Wahl über Ihre Schlagzeilen und Herzensangelegenheiten singen können, egal ob es sich dabei um internationale, nationale, lokale oder sogar intime Nachrichten handelt! Musiker werden Sie bei Ihren Liedern begleiten.

? Apéro-Goguettes um 19 Uhr

? Essen um 20 Uhr

? Nächtliche Goguettes um 21 Uhr

Essen, Getränke und Show gegen freie finanzielle Beteiligung

