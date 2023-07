Valentina Cortes spectacle « lento et violento » ANERES Anères, 11 août 2023, Anères.

Anères,Hautes-Pyrénées

Ni cirque, ni théâtre. Logique et absurde, ce spectacle joue avec notre perception de la réalité en déroulant une histoire en forme de poupées russes.

La magie qui opère dans Lento e violento laisse flotter un air de mystère lors de cette invitation à côtoyer le fantastique. Dans l’atmosphère étrange d’une pièce où trône un piano, le spectacle se construit comme un puzzle, une énigme à plusieurs couches, qui joue sur des interférences de réalité et sur la répétition. Petits accrochages de langages, chutes, recommencements se succèdent et participent à développer le sentiment de participer à une expérience surnaturelle.

Avec cette forme hybride qui s’appuie sur le cirque, la danse, la musique, l’illusion, Valentina Cortese convoque des esprits malicieux et perturbants pour interroger la notion de réalité. On y croise le doute, l’échec, l’errance, la dérive, le subliminal, le hors-champ et l’invisible, le réel et son double. Avec une physicalité époustouflante et un humour décalé, elle joue des codes et des références pour dérouter et éveiller les sens.

20h repas

21h spectacle

Repas, boissons et spectacle en participation financière libre.

2023-08-11 21:00:00 fin : 2023-08-11 23:00:00. .

ANERES café du village

Anères 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



Neither circus nor theater. Logical and absurd, this show plays with our perception of reality, unfolding a story in the form of Russian dolls.

The magic of Lento e violento leaves an air of mystery hanging over this invitation to rub shoulders with the fantastic. Set in the strange atmosphere of a room with a piano, the show is constructed like a puzzle, a multi-layered enigma that plays on the interference of reality and repetition. Little language clashes, falls and restarts follow one another, helping to develop the feeling of being part of a supernatural experience.

With this hybrid form drawing on circus, dance, music and illusion, Valentina Cortese summons up mischievous and disturbing spirits to question the notion of reality. We encounter doubt, failure, wandering, drifting, the subliminal, the off-screen and the invisible, the real and its double. With breathtaking physicality and offbeat humor, she plays with codes and references to confuse and awaken the senses.

8pm dinner

9pm show

Meal, drinks and show free of charge

Ni circo ni teatro. Lógico y absurdo, este espectáculo juega con nuestra percepción de la realidad desplegando una historia en forma de muñecas rusas.

La magia de Lento e violento deja un aire de misterio sobre esta invitación a codearse con lo fantástico. Ambientado en la extraña atmósfera de una habitación con un piano, el espectáculo está construido como un rompecabezas, un enigma de múltiples capas que juega con la interferencia de la realidad y la repetición. Pequeños choques de lenguaje, caídas y reinicios se suceden, contribuyendo a desarrollar la sensación de formar parte de una experiencia sobrenatural.

En esta forma híbrida basada en el circo, la danza, la música y la ilusión, Valentina Cortese convoca a espíritus traviesos e inquietantes para cuestionar la noción de realidad. Nos encontramos con la duda, el fracaso, el vagabundeo, la deriva, lo subliminal, lo fuera de la pantalla y lo invisible, lo real y su doble. Con un físico sobrecogedor y un peculiar sentido del humor, juega con códigos y referencias para confundir y despertar los sentidos.

20.00 h Cena

21:00 espectáculo

Comida, bebida y espectáculo gratuitos

Weder Zirkus noch Theater. Logisch und absurd, diese Aufführung spielt mit unserer Wahrnehmung der Realität, indem sie eine Geschichte in Form einer russischen Puppe entfaltet.

Die Magie, die in Lento e violento wirkt, lässt einen Hauch von Mysterium in dieser Einladung zum Fantastischen schweben. In der seltsamen Atmosphäre eines Raumes mit einem Klavier baut sich das Stück wie ein Puzzle auf, ein mehrschichtiges Rätsel, das mit der Interferenz der Realität und der Wiederholung spielt. Kleine Sprachverstöße, Abstürze und Neuanfänge folgen aufeinander und tragen dazu bei, das Gefühl zu entwickeln, an einer übernatürlichen Erfahrung teilzunehmen.

Mit dieser hybriden Form, die sich auf Zirkus, Tanz, Musik und Illusion stützt, ruft Valentina Cortese bösartige und verstörende Geister herbei, um den Begriff der Realität zu hinterfragen. Es geht um Zweifel, Scheitern, Irrwege, Drift, Unterschwelliges, das Off und das Unsichtbare, das Reale und sein Doppelgänger. Mit einer atemberaubenden Körperlichkeit und einem schrägen Humor spielt sie mit Codes und Referenzen, um die Sinne zu verwirren und zu wecken.

20h Essen

21h Aufführung

Essen, Getränke und Show gegen freie finanzielle Beteiligung

