concert de chichi et banane ANERES Anères, 28 juillet 2023, Anères.

Anères,Hautes-Pyrénées

Littérature de ficelle de La Ciotat et autre cantons proches.

L’art de Chichi et Banane fait chorus avec celui de Moussu T e lei Jovents (dont Banane fait partie), Massilia Sound System et quelques autres tels les Fabulous Trobadors, folklore toujours vivant, régénéré, art de la vie et du vivre-ensemble, mélange des générations et respect des cultures.

20h : repas

21h : spectacle

Repas, boissons et spectacle en participation financière.

2023-07-28 21:00:00 fin : 2023-07-28 23:00:00. .

ANERES

Anères 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



String literature from La Ciotat and other nearby cantons.

The art of Chichi and Banane joins forces with that of Moussu T e lei Jovents (of which Banane is a member), Massilia Sound System and a few others such as the Fabulous Trobadors, folklore still alive, regenerated, the art of life and living together, mixing generations and respecting cultures.

8pm: dinner

9pm: show

Meal, drinks and show on payment

Literatura de cuerda de La Ciotat y otros cantones cercanos.

El arte de Chichi y Banane se une al de Moussu T e lei Jovents (del que Banane forma parte), Massilia Sound System y algunos otros como los Fabulosos Trobadores, folclore que sigue vivo, arte de vivir y convivir, mezcla de generaciones y respeto de las culturas.

20:00 h: comida

21:00 h: espectáculo

Comida, bebida y espectáculo previo pago

Fadenliteratur aus La Ciotat und anderen nahe gelegenen Kantonen.

Die Kunst von Chichi und Banane steht im Chor mit der von Moussu T e lei Jovents (zu denen Banane gehört), Massilia Sound System und einigen anderen wie den Fabulous Trobadors, einer Folklore, die immer lebendig ist, regeneriert wird, eine Kunst des Lebens und des Zusammenlebens, der Vermischung der Generationen und des Respekts vor den Kulturen.

20 Uhr: Essen

21 Uhr: Aufführung

Essen, Getränke und Show in finanzieller Beteiligung

