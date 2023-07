Concert solo d’Erwan Pinard ANERES Anères, 22 juillet 2023, Anères.

Anères,Hautes-Pyrénées

19h : Apéro-concert

ERWAN PINARD en concert solo au café du Village à 19h qui sera suivi d’une séance de cinéma muet à 22h accompagné en direct par notre grand Jacques Cambra.

20h30 : restauration possible

Participation libre.

2023-07-22 19:00:00

ANERES le café du village

Anères 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



7pm: Apéro-concert

ERWAN PINARD in solo concert at the Café du Village at 7pm, followed by a silent film session at 10pm, accompanied live by our great Jacques Cambra.

8.30pm: Catering available

Free admission

19.00 h: Aperitivo y concierto

ERWAN PINARD en concierto en solitario en el Café du Village a las 19:00 h, seguido de una sesión de cine mudo a las 22:00 h, acompañado en directo por nuestro gran Jacques Cambra.

20.30 h: Servicio de catering

Entrada gratuita

19 Uhr: Aperitif-Konzert

ERWAN PINARD gibt um 19 Uhr ein Solokonzert im Café du Village, dem um 22 Uhr eine Stummfilmvorführung folgt, die live von unserem großen Jacques Cambra begleitet wird.

20.30 Uhr: Verpflegung möglich

Freie Teilnahme

Mise à jour le 2023-07-17 par OT de Neste-Barousse|CDT65