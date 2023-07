Atelier Musique à l’image – accompagnement de films muets ANERES Anères, 17 juillet 2023, Anères.

Anères,Hautes-Pyrénées

Cette année le stage d’accompagnement de films muets sera animé par lebassiste Antoine Ferris.

Le stage s’étale sur 6 demi-journées de 14h – 18h, avec une restitution le 22

à 22h (balances à 20h) lors d’une projection dans la salle des fêtes d’Anères.

Une répétition pourra être effectuée le samedi après-midi en cas de besoin.

Lors de ce stage, vous écrirez en groupe, la musique de deux courts métrages. Bien qu’aucune connaissance solfégique ne soit demandée, une maîtrise de son instrument (voix y compris) est cependant nécessaire ainsi que votre présence sur l’ensemble du stage.

Le stage à pour but de s’interroger sur, l’improvisation, les écritures alternatives de la musique (partitions graphiques, oralité) ainsi que sur l’impact de la musique sur les images. Tout ça sous la forme de jeux et d’exercices ludiques.

Antoine Ferris est un bassiste et contrebassiste originaire des Hautes-Pyrénées. Il évolue dans l’univers du jazz et des musiques improvisées.

Il axe son travail sur l’improvisation et sur l’expérimentation sonore. Passionné par les musiques électroniques, pour lui, des musiques bruitistes à la pop, il n’y a qu’un pas.

Une libre participation financière vous sera demandée lors de l’inscription..

2023-07-17 fin : 2023-07-22 . .

ANERES café du village

Anères 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



This year’s silent film accompaniment workshop will be led by bassist Antoine Ferris.

The course is spread over 6 half-days from 2 – 6 pm, with a restitution on the 22nd at

at 10pm (balances at 8pm) during a screening in the Anères village hall.

A rehearsal can be held on Saturday afternoon if required.

During this workshop, you’ll write the music for two short films as a group. Although no formal musical knowledge is required, mastery of your instrument (including voice) is a must, as is your presence throughout the workshop.

The aim of the workshop is to explore improvisation, alternative ways of writing music (graphic scores, orality) and the impact of music on images. All in the form of games and playful exercises.

Antoine Ferris is a bassist and double bass player from the Hautes-Pyrénées. His background is in jazz and improvised music.

His work focuses on improvisation and sound experimentation. Passionate about electronic music, for him there’s only one step from noisy music to pop.

A free financial contribution will be requested on registration.

El curso de acompañamiento de cine mudo de este año estará dirigido por el bajista Antoine Ferris.

El curso se desarrollará a lo largo de 6 medias jornadas, de 14.00 a 18.00 horas, con una actuación final el 22

a las 22.00 h (prueba de sonido a las 20.00 h) en el marco de una proyección en la sala de fiestas de Anères.

Si es necesario, se puede realizar un ensayo el sábado por la tarde.

Durante este curso, escribirá en grupo la música de dos cortometrajes. Aunque no se requieren conocimientos musicales, deberá dominar su instrumento (incluida la voz) y estar presente durante todo el curso.

El objetivo del curso es explorar la improvisación, formas alternativas de escribir música (partituras gráficas, oralidad) y el impacto de la música en las imágenes. Todo ello en forma de juegos y ejercicios divertidos.

Antoine Ferris es bajista y contrabajista de los Altos Pirineos. Su formación se centra en el jazz y la música improvisada.

Su trabajo se centra en la improvisación y la experimentación sonora. Apasionado de la música electrónica, para él sólo hay un paso de la música ruidosa al pop.

Al inscribirse se le pedirá una contribución económica voluntaria.

In diesem Jahr wird der Workshop « Stummfilmbegleitung » von Antoine Ferris geleitet.

Der Workshop dauert 6 halbe Tage von 14:00 bis 18:00 Uhr, mit einer Abschlussveranstaltung am 22. Mai

um 22 Uhr (Waagen um 20 Uhr) bei einer Vorführung im Festsaal von Anères.

Bei Bedarf kann am Samstagnachmittag eine Wiederholung stattfinden.

In diesem Workshop werden Sie in einer Gruppe die Musik für zwei Kurzfilme schreiben. Es werden keine solfegischen Kenntnisse vorausgesetzt, aber Sie sollten Ihr Instrument (einschließlich Ihrer Stimme) beherrschen und während des gesamten Workshops anwesend sein.

Ziel des Workshops ist es, Improvisation, alternative Musikformen (grafische Partituren, Mündlichkeit) und den Einfluss von Musik auf Bilder zu untersuchen. All dies geschieht in Form von Spielen und spielerischen Übungen.

Antoine Ferris ist ein Bassist und Kontrabassist aus den Hautes-Pyrénées. Er bewegt sich in der Welt des Jazz und der improvisierten Musik.

Er konzentriert sich in seiner Arbeit auf Improvisation und Klangexperimente. Seine Leidenschaft gilt der elektronischen Musik, denn für ihn ist es nur ein Schritt von der Geräuschmusik zum Pop.

Bei der Anmeldung wird eine freiwillige finanzielle Beteiligung verlangt.

