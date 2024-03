AN’ÉCRITURE Guenrouet, samedi 6 avril 2024.

AN’ÉCRITURE Guenrouet Loire-Atlantique

« Une nouvelle expérience en perspective mêler une petite balade avec des ânes bâtés et… des pauses pour ateliers d’écriture ! « Aux ânes etc » et la librairie itinérante La Flânante proposeront le samedi 6 avril, de 9h à 13h, « Ân’écriture », une balade de 5 km avec des ânes bâtés et des temps de pause pour ateliers d’écriture. »

En pratique Samedi 6 avril de 9h à 13h

Aux ânes etc Les Pièces aux oiseaux à Guenrouët

6 personnes minimum, 12 personnes maximum, enfants à partir de 10 ans

Sur inscription Tarifs 40 €/adulte, 20 €/enfant

Renseignement et réservation :Tel 06 63 62 75 97 auxanesetc.fr

auxanesetc44@gmail.com .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 09:00:00

fin : 2024-04-06 13:00:00

Les Pièces aux oiseaux

Guenrouet 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire otsi@cc-paysdepontchateau.fr

L’événement AN’ÉCRITURE Guenrouet a été mis à jour le 2024-03-12 par eSPRIT Pays de la Loire