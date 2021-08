Anecdotes sur l’architecture fugace Trentotto, 24 septembre 2021, Toulouse.

Anecdotes sur l’architecture fugace

Trentotto, le vendredi 24 septembre à 19:00

La construction et l’aménagement des boîtes de nuit dans la seconde moitié du 20ème siècle a formulé une culture de l’architecture nouvelle. L’appréhension de l’espace tangible et permanent n’y a plus cours, substituée par l’exploration d’environnements changeants. Les phénomènes physiques et physiologiques y sont les nouveaux agents de la production de l’espace. Au travers d’une sélection d’architectures festives et domestiques, la conférence construit une histoire des architectures fugaces.

Entrée libre et gratuite

Journées nationales de l’architecture

Trentotto 231 avenue de Muret, 31300 Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-24T19:00:00 2021-09-24T20:00:00