Mairie, le dimanche 7 novembre à 14:00

P’tite balade dans le bourg pour évoquer son histoire et ses anecdotes suivie d’un diaporama-causerie en salle pour présenter l’habitat rural traditionnel et le petit patrimoine en Vienne et Gartempe. Rdv devant la mairie Gratuit Sur réservation au 05 49 91 11 96 Office de tourisme Sud Vienne Poitou Port du masque et passe sanitaire obligatoires.

2021-11-07T14:00:00 2021-11-07T16:00:00

