ANECDOTES DE SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE – RENDEZ-VOUS DU PATRIMOINE Saint-Georges-sur-Loire Saint-Georges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saint-Georges-sur-Loire

ANECDOTES DE SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE – RENDEZ-VOUS DU PATRIMOINE Saint-Georges-sur-Loire, 20 juillet 2022, Saint-Georges-sur-Loire. ANECDOTES DE SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE – RENDEZ-VOUS DU PATRIMOINE

Arrière l’Hôtel de ville Les Jardins de l’Abbaye Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire Les Jardins de l’Abbaye Arrière l’Hôtel de ville

2022-07-20 – 2022-07-20

Les Jardins de l’Abbaye Arrière l’Hôtel de ville

Saint-Georges-sur-Loire

Maine-et-Loire Assis dans les jardins de l’abbaye de Saint-Georges-sur-Loire, laissez-vous conter l’histoire de ce charmant village. Entre anecdotes, découvertes et récits des siècles passés, vous pourrez découvrir le patrimoine et la vie du village. Accompagnés par des guides passionnés, membres de l’Association Beausite, vous découvrirez que cette petite ville de Saint-Georges-sur-Loire cache bien des secrets… Tarif : Gratuit

Jauge limitée : 20 personnes maximum

Accessibilité PMR : OUI Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme Venez découvrir l’histoire de Saint-Georges-sur-Loire ! Assis dans les jardins de l’abbaye de Saint-Georges-sur-Loire, laissez-vous conter l’histoire de ce charmant village. Entre anecdotes, découvertes et récits des siècles passés, vous pourrez découvrir le patrimoine et la vie du village. Accompagnés par des guides passionnés, membres de l’Association Beausite, vous découvrirez que cette petite ville de Saint-Georges-sur-Loire cache bien des secrets… Tarif : Gratuit

Jauge limitée : 20 personnes maximum

Accessibilité PMR : OUI Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme Les Jardins de l’Abbaye Arrière l’Hôtel de ville Saint-Georges-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Saint-Georges-sur-Loire Autres Lieu Saint-Georges-sur-Loire Adresse Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire Les Jardins de l’Abbaye Arrière l’Hôtel de ville Ville Saint-Georges-sur-Loire lieuville Les Jardins de l’Abbaye Arrière l’Hôtel de ville Saint-Georges-sur-Loire Departement Maine-et-Loire

ANECDOTES DE SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE – RENDEZ-VOUS DU PATRIMOINE Saint-Georges-sur-Loire 2022-07-20 was last modified: by ANECDOTES DE SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE – RENDEZ-VOUS DU PATRIMOINE Saint-Georges-sur-Loire Saint-Georges-sur-Loire 20 juillet 2022 Arrière l’Hôtel de ville Les Jardins de l’Abbaye Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire

Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire