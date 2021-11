Ane Rît – Spécial Junior Marguerittes Marguerittes, 11 novembre 2021, MarguerittesMarguerittes.

Vous avez été nombreux à nous le demander alors le voici l’Atelier Sénior. Et comme le 11 Nov c’est la journée de la mémoire aux anciens et bien nous vous proposons un atelier de 14h/16h Au programme: Inter-actions en liberté avec les animaux pour rencontrer le troupeau, mieux connaitre l’âne et faire ressortir les émotions et les souvenirs. Comme on ne change pas sa nature les fermiers vous lancerons quelques petits défis. Dans un 2ème temps nous partirons dans la joie et la bonne humeur pour une balade accompagnée dans la nature à la découverte de la ferme et de la Garrigue. Durée de l’atelier –>2h.L’atelier sera organisé si au minimum 3 personnes sont inscrites. Tarif et réservation ICI FACEBOOK ICI

