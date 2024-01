ANDY’S GONE THÉÂTRE DE LA CITÉ SALLE DES FÊTES Vernet, vendredi 1 mars 2024.

Proposition en itinérance du Théâtre de la Cité, ce spectacle est une revisite du mythe d’Antigone, sous la plume de Marie-Claude Verdier et dans une mise en scène de Julien Bouffier / compagnie Adesso e Sempre.

« Je voulais travailler sur le personnage d’Antigone pour sa capacité à porter en elle l’effervescence de la jeunesse. Celle qui dit non à une loi qu’elle juge injuste. Et comment cette figure est jugée si différemment qu’elle soit regardée par l’âge adulte ou par l’adolescence.

Le projet, avec l’autrice Marie-Claude Verdier, de réécrire cette pièce antique était de faire entendre ces contradictions. De les regarder horizontalement sans les juger.

Le dispositif immersif répond à mon désir d’un théâtre sans frontière où se frôlent les actrices et les spectateur·rice·s, où la pensée est sensible, où notre position de spectateur·rice, assis·e au sol entouré·e par les actrices, alimente notre regard critique. »

Julien Bouffier, mise en scène

Le public est équipé d’un casque audio pendant la représentation.

Durée : 1h .

SALLE DES FÊTES Rue de la Fontaine

Vernet 31810 Haute-Garonne Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 20:00:00

fin : 2024-03-01 21:00:00



