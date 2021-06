Castelnau-le-Lez Castelnau-le-Lez 34170, Castelnau-le-Lez ANDY’S GONE ÉPISODE 2 Castelnau-le-Lez Castelnau-le-Lez Catégories d’évènement: 34170

Castelnau-le-Lez

ANDY’S GONE ÉPISODE 2 Castelnau-le-Lez, 23 juin 2021-23 juin 2021, Castelnau-le-Lez. ANDY’S GONE ÉPISODE 2 2021-06-23 – 2021-06-23

Castelnau-le-Lez 34170 Castelnau-le-Lez Ne manquez pas la pièce « Andy’s gone épisode 2 » le 23 juin 2021 à 20h30 au Kiasma ! ►Régine, reine du royaume, vous a réunis, vous habitants de la Cité pour vous mettre à l’abri de la catastrophe climatique qui approche.

Mais Allison, sa nièce et fille du précédent roi, semble penser que l’état d’urgence mis en place par Régine cache d’autres mystères.

Un face à face implacable s’engage entre deux visions irréconciliables : la raison d’Etat face au désir de liberté et de fraternité.

Au coeur d’un dispositif de théâtre immersif, appareillés d’un casque audio sans fil, vous aurez bien du mal à ne pas prendre parti ! Les deux épisodes peuvent être vus indépendamment.

Durée 1 h

À partir de 14 ans Ne manquez pas la pièce « Andy’s gone épisode 2 » le 23 juin 2021 à 20h30 au Kiasma ! lekiasma@castelnau-le-lez.fr +33 4 67 14 19 06 http://www.kiasma-agora.com/index.php/_minisite2_/display/Programmation?idpage=187&afficheMenuContextuel=true Ne manquez pas la pièce « Andy’s gone épisode 2 » le 23 juin 2021 à 20h30 au Kiasma ! Ne manquez pas la pièce « Andy’s gone épisode 2 » le 23 juin 2021 à 20h30 au Kiasma ! ►Régine, reine du royaume, vous a réunis, vous habitants de la Cité pour vous mettre à l’abri de la catastrophe climatique qui approche.

Mais Allison, sa nièce et fille du précédent roi, semble penser que l’état d’urgence mis en place par Régine cache d’autres mystères.

Un face à face implacable s’engage entre deux visions irréconciliables : la raison d’Etat face au désir de liberté et de fraternité.

Au coeur d’un dispositif de théâtre immersif, appareillés d’un casque audio sans fil, vous aurez bien du mal à ne pas prendre parti ! Les deux épisodes peuvent être vus indépendamment.

Durée 1 h

À partir de 14 ans dernière mise à jour : 2021-06-09 par

Détails Catégories d’évènement: 34170, Castelnau-le-Lez Étiquettes évènement : Autres Lieu Castelnau-le-Lez Adresse Ville Castelnau-le-Lez lieuville 43.63258#3.89902