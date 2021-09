Marseille La caverne Jazz Bouches-du-Rhône, Marseille Andy Thus & Maïa Foreman La caverne Jazz Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Andy Thus & Maïa Foreman

La caverne Jazz, le vendredi 1 octobre à 19:30

La caverne Jazz, le vendredi 1 octobre à 19:30

Maïa FOREMAN est une authentique chanteuse dans la tradition de la Musique Noire américaine, d’origine Californienne. Sa voix , à la fois chaude et généreuse, vous fera revisiter les grands noms de la Soul, du Blues , du Jazz et du Swing. Vous vibrerez alors à l’écoute des morceaux légendaires de Ray Charles, Aretha Franklin, Etta James, ou des Swingers tels que Big Joe Turner. Le charme et le groove sont au rendez-vous. Andy Thus, impérial aux commande de son légendaire Hammond B3, a été le partenaire de nombreux artistes américains en tournée en France dans le domaine du Blues, du Jazz, de Soul et autres styles. Son parcours en fait un des spécialiste du genre. Il transcende aussi bien une Ballade qu’un Rock an Roll. Difficile de résister, ça “chauffe” grave ! Fermer les yeux…. Vous êtes au “Cotton Club”, comme aux USA, comme à Harlem. RESERVATIONS AU 0754230543 ♫JAZZ♫ La caverne Jazz 20 bd Fifi Turin 13010 Marseille Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2021-10-01T19:30:00 2021-10-01T23:00:00

