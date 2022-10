Andy Summers – Harmonics of the Night Polka Galerie, 16 septembre 2022, Paris.

Du vendredi 16 septembre 2022 au samedi 29 octobre 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

. gratuit

La galerie Polka est heureuse d’annoncer sa première collaboration avec le photographe et guitariste anglais Andy Summers. Son exposition « Harmonics of the Night » est présentée du 16 septembre au 29 octobre 2022.

Né en 1942 à Blackpool, au nord-est de Manchester, Andy Summers a fait partie du groupe de rock The Police avec Sting et Stewart Copeland. Mais la photographie tient une place dans sa vie depuis toujours. « Enfant, il y avait à la maison deux grosses valises bourrées de photos qui me fascinaient, se rappelle-t-il. Des petites, en noir et blanc, avec leurs bordures découpées, des portraits de gens disparus… » Adolescent, il gagne son argent de poche en tant que photographe de plage. Mais cela n’a pas duré. « Je ne voulais qu’une chose : être un musicien. Je ne pensais qu’à ça. C’était une obsession. »

C’est à l’occasion d’une tournée de The Police, en 1979, qu’il reprend ses appareils. Sans formation, l’autodidacte apprend en regardant des milliers d’images : celles d’Henri Cartier-Bresson, de Robert Frank, de Gary Winogrand…

Andy Summers immortalise dans un premier temps sa vie de rock star. Une partie des photographies de l’exposition « Harmonics of the Night » montre l’énergie délirante des spectateurs, les villes animées au programme de la tournée, la vie du groupe et ses excursions nocturnes… Andy Summers nous fait entrer sur scène et dans les coulisses du groupe, monter à bord du bus lors des trajets entre deux concerts, et profiter des moments de répit entre les shows. « Faire partie d’un groupe, c’est vivre comme dans un sous-marin », raconte-t-il aujourd’hui. La photographie lui apporte un nouveau souffle.

Ses images ont écrit la légende de The Police, mais Andy Summers photographie aussi pour lui-même. Instantanés de road trips au milieu de déserts américains, clichés de chambres d’hôtel aux lits défaits, de corps de filles nues, effondrées près d’une guitare, de reliefs de bringues au petit matin, de fans en délire… Pour l’exposition de la galerie Polka, l’artiste interdisciplinaire nous embarque de l’Altiplano bolivien aux ruelles étroites de Tokyo. Avec un œil aiguisé pour les détails surréalistes, il capture des moments magiques qui se fondent dans la nuit ou disparaissent en un clin d’œil. Summers élabore un journal visuel dense, entre compositions minimalistes et récits exacerbés en noir et blanc.

Depuis quarante ans et au gré de ses voyages, Andy Summers conjugue ses deux passions, la musique et la photographie, avec la même exigence. La qualité musicale d’une image reste sa seule boussole pour juger la justesse : faire une bonne photographie, c’est comme jouer sans fausse note.

Parallèlement à ses expositions photographiques prévues dans toute l’Europe, Andy Summers fera le tour de l’Europe en 2022-2023 avec son spectacle multimédia « Harmonics of the Night ».

Polka Galerie 12 rue Saint-Gilles 75003 Paris

Contact : https://www.polkagalerie.com/fr/contact.htm

