Andy Kraft – Portes ouvertes Ateliers d’artistes Atelier Andy Kraft, 16 octobre 2021, Chaingy.

du samedi 16 octobre au dimanche 17 octobre à Atelier Andy Kraft

Dans le cadre des Portes ouvertes aux Ateliers d’artistes 2021, découvrez Andy Kraft, artiste-auteur installé en région depuis 2014. Il réalise des expositions personnelles et collectives dans les Hauts de France et en Centre Val de Loire. Vous découvrirez au musée des encres et aquarelles sur carton et textile et vous pourrez réaliser des mini livres, pliages et écriture plastique

Voir http://andykraft.com/

L’atelier vous ouvre ses portes à cette occasion

Atelier Andy Kraft 8C Rue de Fourneaux, Chaingy Chaingy



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T19:00:00;2021-10-17T14:00:00 2021-10-17T19:00:00