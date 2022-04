ANDY EMLER & SYLVAIN DARRIFOURCQ LE TRITON, 21 mai 2022, Les Lilas.

ANDY EMLER & SYLVAIN DARRIFOURCQ

LE TRITON, le samedi 21 mai à 20:30

Il y a tout juste un an, Andy Emler débarquait au Triton avec un orgue de cathédrale et nous offrait une soirée féérique et inoubliable, en compagnie de quatre solistes de renom. Aujourd’hui, Andy y est de retour avec ses grandes orgues, cette fois accompagné de Sylvain Darrifourcq, ce jeune prodige avec qui il aime partager régulièrement la scène depuis dix ans. Cette rencontre d’un soir, ce duo inédit entre la créativité du percussionniste et l’organiste improvisateur nous promet un voyage éphémère aux multiples sentiers ne suivant aucun scénario ni conventions préétablis. On s’accroche, on se détend et on attache nos ceintures, car ce soir, il n’est pas du tout impossible que l’on dépasse la vitesse du son… **Andy Emler** grandes orgues **Sylvain Darrifourcq** batterie, percussions

Tarif E : Normal 20 € – Réduit 15 € – Adhérents du Triton 12 € – Jeune 8 € ; Billetterie : par CB au 01 49 72 83 13, sur place de 10h30 à 18h00 et les soirs de concert, par internet sur http://www.letriton.com/

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas Seine-Saint-Denis



