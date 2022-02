Andy Emler / Nicole Calligaris Le Comptoir, 19 mars 2022, Fontenay-sous-Bois.

Andy Emler / Nicole Calligaris

Le Comptoir, le samedi 19 mars à 19:00

Une rencontre improbable entre une grande écrivaine et un grand improvisateur ( 1m92 ? ). En effet, Nicole Calligaris, auteur au multiples ouvrages publiés dans plusieurs sociétés d’éditions, telles que “les éditions Verticales“ ou “les éditions Mercure“, se prêtera à l’exercice du parcours poétique parlé et mis en musique par un improvisateur aux multiples facettes (pianiste, compositeur, organiste et “catalyseur d’enthousiasme“). Ces deux-là n’en sont pas à leur première rencontre. En effet, en septembre dernier, Nicole Calligaris s’était prêtée à l’exercice en compagnie du célèbre MegaOctet de 9 musiciens, à l’occasion d’un festival d’édition littéraire à la Maison de la Poésie. Un moment convivial et un voyage inattendu où surprises et humour devraient se rencontrer par le biais de ces 2 personnalités. Avec : Andy EMLER (piano) Nicole CALLIGARIS (texte et voix)

Plein tarif : 16 € / Tarif réduit : 12 € (chômeurs, intermittents, famille nombreuse, étudiants, séniors à partir de 65 ans) / Tarif web : 14€ / Carte pilier (55€) voir conditions / Tarif enfant – 12 ans : 5 € + Pass solidaire

Les Apéros ma non troppo

Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois Rigollots, Roublot, Carrières Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T19:00:00 2022-03-19T21:00:00