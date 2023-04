Andy Emler MegaOctet et Ghost Rhythms Pan Piper Paris Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Andy Emler MegaOctet et Ghost Rhythms Pan Piper Paris, 12 mai 2023, Paris. Le vendredi 12 mai 2023

de 19h30 à 22h30

.Tout public. payant Pré-ventes : 15 EUR

Double concert au Pan Piper avec Ghost Rhythms et Andy Emler MegaOctet qui vous invitent à la release party de l’album No Rush, vendredi 12 mai à 19h30 ! Double concert au Pan Piper avec Ghost Rhythms et Andy Emler MegaOctet qui vous invitent à la release party de l’album No Rush ! Fantômes et fanfare, glissements de temps et de couleurs orchestrales, expériences et apparitions : Ghost Rhythms présente une musique audacieusement formelle et réjouissante. Les fantômes joueront des titres issus de leur dernier album, Spectral Music, et d’autres issus de leur prochain album, Missing Times. Invité à hanter le Pan Piper en prime, le Andy Emler MegaOctet présentera son nouvel album No Rush, coproduit par le Label La Buissonne et la Compagnie aime l’air. Une soirée sous le signe de la grande formation, à ne pas rater. Pan Piper Paris 4 Impasse Lamier 75011 Paris

Métro -> 2 : Philippe Auguste (Paris) (105m) Bus -> 71 : Philippe Auguste (Paris) (105m) Vélib -> Charonne – Pierre Bayle (131.33m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://pan-piper.com/live/events/andy-emler-megaoctet-et-ghost-rhythms/ https://fb.me/e/ZjhaeI2c https://fb.me/e/ZjhaeI2c https://web.digitick.com/andy-emler-megaoctet-et-ghost-rhythms-le-pan-piper-paris-12-mai-2023-css5-panpiper-pg101-ri9551089.html

Andy Emler MegaOctet et Ghost Rhythms

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Pan Piper Paris Adresse 4 Impasse Lamier Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Pan Piper Paris Paris

Pan Piper Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Andy Emler MegaOctet et Ghost Rhythms Pan Piper Paris 2023-05-12 was last modified: by Andy Emler MegaOctet et Ghost Rhythms Pan Piper Paris Pan Piper Paris 12 mai 2023 Pan Piper | Paris Paris Paris

Paris Paris