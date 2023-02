ANDY EMLER & JEAN-FRANCOIS ZYGEL PIANOS CROISES LE TRITON, 11 février 2023, LES LILAS.

« Très heureux de cette rencontre improvisée avec Jean-François Zygel ! Des moments musicaux impromptus sans préparation avec d'un côté une phénoménale culture musicale classique face à un groovman "rocker de jazz". Surprenant non ? » Andy Emler « J'adore les duels d'improvisation ! C'est à chaque fois une expérience stimulante, revigorante, excitante, vivifiante que de rivaliser de virtuosité et d'imagination avec un autre musicien, sans filet, simplement en se laissant porter par l'écoute et l'inspiration du moment. Et quel adversaire : le grand Andy Emler en personne ! Un échange de notes où, j'en suis sûr, tout peut arriver… » Jean-François Zygel Andy Emler et Jean-François Zygel piano

LE TRITON LES LILAS 11 bis, rue du Coq Français 93260

Andy Emler et Jean-François Zygel piano

