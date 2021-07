andy emler invite laurent dehors LE TRITON, 26 octobre 2021-26 octobre 2021, Les Lilas.

andy emler invite laurent dehors

LE TRITON, le mardi 26 octobre à 20:30

Dans une démarche pédagogique et d’ouverture à la jeune génération, le Triton organise désormais chaque dernier mardi du mois des sessions d’improvisation collective destinées aux étudiants musiciens en voie de professionnalisation, sous la direction artistique des compagnons associés du Triton. Dix stagiaires sont invités, sur inscription préalable gratuite, à passer l’après-midi de 14h00 à 18h00 en compagnie de l’un de ces artistes en résidence au Triton. Cette rencontre fait l’objet d’une master class d’improvisation sur un thème choisi par l’intervenant. Ce thème est totalement libre et constitue l’angle d’expérimentation et d’improvisation autour d’un style, d’un courant musical, d’un mode de jeu, d’une instrumentation… La master class est ensuite suivie d’une restitution publique des stagiaires et de l’intervenant le soir même à 20h30. Place ensuite à un duo entre l’intervenant et son invité pour relancer ensemble une scène ouverte aux musiciens présents dans la salle. Si ces soirées ont des allures de « jam » nous préfèrerons les nommer “Trit[on]stage”, le lieu d’échanges et d’expérimentations libres sous la conduite bienveillante d’ambassadeurs majeurs des musiques improvisées actuelles.

ENTREE LIBRE

TRIT [ON] STAGE

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas Seine-Saint-Denis



