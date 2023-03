Andy Elmer FT. Claude Tchamichian & Eric Echampard SUNSIDE, 20 juin 2023, PARIS.

Andy Elmer FT. Claude Tchamichian & Eric Echampard SUNSIDE. Un spectacle à la date du 2023-06-20 à 21:30 (2023-06-20 au ). Tarif : 30.8 à 30.8 euros.

Quand on écrit sur un trio qui mêle écriture et improvisation, c’est un lieu commun de parler de « complicité », surtout quand les musiciens jouent ensemble depuis 20 ans. Andy Emler parle souvent de la musique comme d’un « voyage ». Avec ce trio, c’est d’autant plus vrai que la matière sonore est constamment en mouvement. Le voyage est autant celui, extérieur, de la musique en mouvement que celui, intérieur, d’une expérience d’écoute synonyme d’ouverture — à soi et au monde. Dans ce nouveau répertoire, on retrouve un useful mélange entre improvisations-paysage, recherches sur le rythme qui flirtent avec la musique contemporaine, et dynamiques hypnotiques ancrées dans une énergie rock.

SUNSIDE PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

