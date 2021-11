Nantes Théâtre Graslin Loire-Atlantique, Nantes Andy de Groat – Une histoire post moderne de la danse | Théâtre Graslin Théâtre Graslin Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 18:00

Gratuit : non Billetterie Angers-Nantes-Opéra à partir du 23 novembre 2021 Hommage à l’une des grandes figures de la post modern dance, Andy de Groat disparu en 2019. Une danse exigeante, très écrite, mais aussi pleine de liberté, d’imagination, d’irrévérence parfois. Le CCINP – Andy de Groat, association créée pour faire vivre son œuvre, reconstitue les pièces américaines des années 1970, autour de “Red Notes”, sans conteste l’une de plus ambitieuses. Programme : “Fan Dance” (1978)”Rope Dance Translations” (1974)”Red Notes” (1977), pour 8 danseurs professionnels et 15 danseurs lycéens (CHAD) du Conservatoire de Nantes Projet réalisé en partenariat entre le Conservatoire de Nantes, le CCINP et Angers-Nantes-Opéra. Théâtre Graslin adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville

