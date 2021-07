AnduzeAnduze Anduze Anduze Anduze, Gard Anduze à l’envers – Le Festival Anduze Anduze AnduzeAnduze Catégories d’évènement: Anduze

Gard

Anduze à l’envers – Le Festival Anduze Anduze, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, AnduzeAnduze. Anduze à l’envers – Le Festival 2021-07-09 – 2021-07-09

Anduze Gard Anduze Gard Anduze Le programme : 15h CIE CLAAP ‘Incubation’ pièce tout public à partir de 5 ans. 16h30 LA DOUBLE ACCROCHE ‘A travers’ pièce tout public. 18h CIE SCHREU ‘Imbroglio’ pièce tout public à partir de 8 ans. 19h30 PAUL GUTA ET SON 4TET ‘Swing Jazz Manouche’ de l’apèro jusqu’au bout de la nuit. de 15h à 20h LA BiiiP Brigade d’interventions Tout Terrain. de 17h à 19h ATELIER Kamishibai – asso Mille et une mémoires Gratuit http://www.artsvivantsencevennes.fr/ Droits gérés dernière mise à jour : 2021-07-03 par CEVENNES TOURISME

Détails Catégories d’évènement: Anduze, Gard Étiquettes évènement : Autres Lieu Anduze Anduze Adresse Ville AnduzeAnduze lieuville 44.05339#3.98651