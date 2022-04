ANDUZE A L’ENVERS – LA RUE EST A VOUS Anduze Anduze Catégorie d’évènement: Anduze

Anduze Gard Anduze Bakteria ZikTaMu toute la journée à partir de 13h30 Place Couverte : Exposition ‘Anduze Insolite’ par association Le Langage des Papillons Atelier ‘reporter de la rue’ faire un reportage radio – Radio Grille ouverte et Association Chez Félix Place Notre Dame : Atelier fabrication de cartes postales – Association Diptyk Place de l’Olivier : Atelier/danse/mouvement tout public – Cie Les Pieds dans l’Ô 16h15 Place de l’Olivier – Danse 17h Place Couverte – concert Rap + micro ouvert – association Débrouill’Art 18h Parc des Cordeliers – ‘Je te tiens’ – Cie Lunatum Ateliers, gouter, concert et spectacles gratuits Inscriptions sur place ou au 06 51 03 30 38 contact@artsvivantsencevennes.fr http://www.artsvivantsencevennes.fr/ Droits gérés

