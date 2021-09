ANDROMAQUE – THEATRE EN ACTES Le Mans, 6 octobre 2021, Le Mans.

ANDROMAQUE – THEATRE EN ACTES 2021-10-06 – 2021-10-06 E.V.E Scène Universitaire 18 Avenue René Laënnec

Le Mans Sarthe

EUR 4 10 Dans le cadre de Faites Lire ! Jean-François Cochet vient de travailler une nouvelle version de sa pièce intitulée « Andromaque, seul en scène ». Quand la pièce fût créée en 2018, il n’y avait en guise de décors que quatre chaises, chacune représentant un personnage différent. Dans cette nouvelle version, le metteur en scène veut apporter plus de volume grâce à Eric Minette qui s’occupe de la scénographie, et Florian Laze de la création lumière.

Durée 1h.

Dès 10 ans.

Théâtre.

Deux représentations, les 6 octobre à 20h30 et 7 octobre 18h30 à EVE Scène-universitaire.

Réservation au 02 43 83 27 70 ou billetterie-eve@univ-lemans.fr.

billetterie-eve@univ-lemans.fr +33 2 43 83 27 70 https://faiteslire.fr/

Dans le cadre de Faites Lire ! Jean-François Cochet vient de travailler une nouvelle version de sa pièce intitulée « Andromaque, seul en scène ». Quand la pièce fût créée en 2018, il n’y avait en guise de décors que quatre chaises, chacune représentant un personnage différent. Dans cette nouvelle version, le metteur en scène veut apporter plus de volume grâce à Eric Minette qui s’occupe de la scénographie, et Florian Laze de la création lumière.

Durée 1h.

Dès 10 ans.

Théâtre.

Deux représentations, les 6 octobre à 20h30 et 7 octobre 18h30 à EVE Scène-universitaire.

Réservation au 02 43 83 27 70 ou billetterie-eve@univ-lemans.fr.

dernière mise à jour : 2021-09-20 par