Ille-et-Vilaine Hédé-Bazouges « Oreste aime Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui aime Hector, qui est mort ». Tragédie des amours contrariées et des manœuvres politiques, Andromaque est aussi celle qui combat les hommes. Gwenaël Morin, metteur en scène maître dans l’art de creuser la langue théâtrale et de la faire vivre au présent via une émouvante simplicité réinterroge ce joyau de la langue française à l’infini… Pour interpréter les huit personnages de la pièce de Racine : quatre acteur·rices occupent l’espace scénique dont trois du programme premier acte – dispositif soutenant la visibilité des jeunes issu·es de la diversité sur les plateaux de théâtre. Expérimentant l’immersion totale dans le texte, les trois acteur·ices connaissent tous les rôles principaux de la pièce aux 1 648 vers et alternent ainsi chaque soir leurs partitions. Dans un rythme effréné et au centre du ring, les jeunes comédien·nes réactivent la langue au plus près d’une tchatche contemporaine ! Avec le soutien de l’ONDA – Office national de diffusion artistique.

Tout public à partir de 12 ans
billetterie@theatre-de-poche.com
+33 9 81 83 97 20
http://theatre-de-poche.com/

