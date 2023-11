Salon bien être , gourmandises et créations uniques de Noël Andrillots Granges-les-Beaumont, 26 novembre 2023, Granges-les-Beaumont.

Granges-les-Beaumont,Drôme

Venez nous retrouver le dimanche 26 novembre de 10h à 17h30 à la salle des fêtes de Granges-les-Beaumont pour découvrir de nombreux exposants et animations tout au long de la journée !



ENTRÉE GRATUITE..

2023-11-26 10:00:00 fin : 2023-11-26 17:30:00.

Andrillots Rue Henri Machon

Granges-les-Beaumont 26600 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Join us on Sunday, November 26th from 10am to 5:30pm at the Granges-les-Beaumont village hall to discover the many exhibitors and activities on offer throughout the day!



FREE ADMISSION.

Únase a nosotros el domingo 26 de noviembre, de 10.00 a 17.30 h, en el ayuntamiento de Granges-les-Beaumont, y descubra los numerosos expositores y actos que se celebrarán durante todo el día



ENTRADA GRATUITA.

Besuchen Sie uns am Sonntag, den 26. November von 10 bis 17.30 Uhr in der Festhalle von Granges-les-Beaumont, wo Sie den ganzen Tag über zahlreiche Aussteller und Animationen entdecken können!



KOSTENLOSER EINTRITT.

