Festival Culturissimo : Julie Depardieu à Andrézieux-Bouthéon Le Kiosque – Pôle culturel, 1 juillet 2022 20:30, Andrézieux-Bouthéon.

Vendredi 1 juillet, 20h30 Sur place Invitations à retirer à L’Espace Culturel E.Leclerc d’Andrézieux-Bouthéon.

Dans le cadre du Festival Culturissimo, le Kiosque – Pôle Culturel à Andrézieux accueillera Julie Depardieu le 30 juin à 20h30 pour un concert-lecture du texte de Baptiste Rossi Misia, Reine de Paris.

Être la fille des comédiens Gérard et Élisabeth Depardieu aurait pu être un héritage lourd à porter… sauf pour la talentueuse Julie Depardieu. Elle tient son premier grand rôle dans L’Examen de minuit de Danièle Dubroux et enchaîne avec de nombreux succès comme Podium de Yann Moix ou encore La Petite Lili et Un Secret de Claude Miller, pour lesquels elle obtient plusieurs César. En parallèle, elle s’essaie au théâtre, à la chanson (reprenant notamment Born To Be Alive !) et même à la radio. En près de trente ans de carrière, Julie Depardieu s’est ainsi fait son propre nom, s’imposant comme une artiste touche-à-tout à part entière.

Accompagnée de la flûtiste Juliette Hurel et de la pianiste Hélène Couvert, elle arrive au Kiosque d’Andrézieux nous conter les incroyables aventures de Misia Sert (1872-1950).

Qui se souvient de Misia Sert ? Elle est pourtant une figure majeure de la vie artistique de la Belle Époque et des Années folles. Elle a posé pour les plus grands, de Bonnard à Toulouse-Lautrec en passant par Renoir. Elle-même pianiste, c’est avec les musiciens qu’elle a noué les liens les plus forts, inspiré Fauré, Stravinsky, Ravel, Debussy, Satie… Grâce à la fortune de son deuxième époux, elle a endossé l’habit de mécène en faveur des Ballets russes qu’elle soutiendra pendant des années. Raconter cette vie extraordinaire en musique, c ‘est assister au défilé de toute une époque.

Le Kiosque – Pôle culturel 1 rue Blaise Pascal, Andrézieux-Bouthéon 42160 42160 Andrézieux-Bouthéon Loire

vendredi 1er juillet – 20h30 à 22h00