ABC – Camp d'été 2022 Andrézieux-Bouthéon

Loire

ABC – Camp d'été 2022 25 juillet – 6 août

0€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Andrézieux-Bouthéon 23 RUE DES BULLIEUX 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON Andrézieux-Bouthéon 42160 Loire Auvergne-Rhône-Alpes Favoriser le vivre ensemble par la découverte de différentes pratiques sportives dans un cadre agréable et dépaysant que représentent les bords de la Loire. Le tout dans un centre d’hébergement parfaitement adapté et reconnu puisque nous reconduisons ce projet pour la 6e année consécutive ! Une équipe d’éducateurs dimplomés encadrera les enfants du levé jusqu’au couché. Le séjour se déroule du lundi 25 au samedi 30 juillet et du lundi 01 au samedi 06 août 2022. Des activités sportives et culturelles seront proposées et animées par les animateurs. Nous proposerons des sports collectifs, des jeux ludiques, mais aussi des activités émergentes (Kinball, Ultimate, etc…) pour varier les plaisirs et faire découvrir de nouvelles pratiques.

Nous disposons de plusieurs espaces pour nos activités (parc des bords de Loire, gymnase, terrains extérieurs, activités aquatiques…) en collaboration avec les accueils de loisirs municipaux.

Nous avons aussi décider cette année de mettre l’accent sur l’apprentissage et le perfectionnement des bonnes pratiques à vélo, par une demi-journée complète attribubée à cette action. Les enfants auront la possibilité de choisir leurs activités avec l’accompagnement des animateurs tout au long du séjour.

2022-07-25T09:00:00+02:00

2022-08-06T23:59:00+02:00

