SCÈNES DE PAYS : ANTONIN MUSSET Andrezé Beaupréau-en-Mauges, 24 mars 2024, Beaupréau-en-Mauges.

Beaupréau-en-Mauges,Maine-et-Loire

Combinons patrimoine et spectacle vivant. Rendez-vous dans des lieux remarquables des Mauges pour y savourer des moments artistiques et chaleureux !.

2024-03-24 fin : 2024-03-24 17:30:00. EUR.

Andrezé Château de la Morinière

Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Combining heritage and live entertainment. Join us at some of the Mauges’ most remarkable sites for a warm, artistic experience!

Combinación de patrimonio y espectáculo en vivo. Venga a disfrutar de momentos cálidos y artísticos en algunos de los lugares más destacados de Mauges

Verbinden Sie Kulturerbe und Live-Unterhaltung. Treffen Sie sich an bemerkenswerten Orten in den Mauges, um dort künstlerische und herzliche Momente zu genießen!

Mise à jour le 2023-07-07 par eSPRIT Pays de la Loire