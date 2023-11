J’ai Faim ESPACE JULIEN GREEN, 10 février 2024, ANDRESY.

J’ai Faim ESPACE JULIEN GREEN. Un spectacle à la date du 2024-02-10 à 16:00 (2024-02-10 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

La pièce se passe en 2050. Une multinationale, GEFIN détient le monopole de la production et de la commercialisation des produits alimentaires dans le monde. GEFIN utilise des médias, radio et télévision, pour pousser ses clients à consommer toujours plus, grâce à unmatraquage publicitaire. Phil, enfant boulimique, est l’exemple parfait du bon consommateur. Il compense ses ennuis et ses manques affectifs par la nourriture en regardant la télévision… il grossit.A t-il vraiment le choix de ce qu’il consomme ? J’ai Faim

ESPACE JULIEN GREEN ANDRESY 4 boulevard Noël Marc Yvelines

12.0

EUR12.0.

