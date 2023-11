BOURSE AUX JOUETS ANDREST Andrest, 3 décembre 2023, Andrest.

Andrest,Hautes-Pyrénées

Bourse aux jouets (livres, jeux…) organisée par l’association des parents d’Andrest !

Accueil des exposants à 7h avec café offert.

Restauration et buvette sur place, venez nombreux !.

2023-12-03 08:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. EUR.

ANDREST Salle des fêtes

Andrest 65390 Hautes-Pyrénées Occitanie



Toy fair (books, games, etc.) organized by the Andrest parents’ association!

Exhibitors welcome at 7 a.m. with free coffee.

Food and refreshments on site, so come one, come all!

Feria del juguete (libros, juegos, etc.) organizada por la asociación de padres Andrest

Bienvenida a los expositores a las 7 de la mañana con café gratuito.

Comida y refrescos in situ, así que ¡vengan todos!

Spielzeugbörse (Bücher, Spiele usw.), organisiert von der Elternvereinigung von Andrest!

Die Aussteller werden um 7 Uhr mit kostenlosem Kaffee empfangen.

Essen und Trinken vor Ort, kommen Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-11-13 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65