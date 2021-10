Genève AMR / Sud des Alpes Genève ANDRES JIMENEZ TRIO AMR / Sud des Alpes Genève Catégorie d’évènement: Genève

AMR / Sud des Alpes, le samedi 23 octobre à 20:30

Le trio dans sa mouture actuelle existe depuis 2017. Tout a commencé par une résidence d’une semaine à la cave de l’AMR à Genève. Ensuite les concerts se sont enchaînés, ainsi qu’une tournée espagnole à la fin de 2018. Avec ce nouveau trio, Andres Jimenez a trouvé des partenaires musicaux à la fois forts et créatifs. Les trois musiciens évoluent librement et interagissent de manière brillante, aussi bien sur les compositions du leader que sur des standards réarrangés intelligemment. Un vrai trio dans la tradition, puissant et poétique, avec un son actuel ! Andres Jimenez, piano Blaise Hommage, contrebasse Antoine Brouze, batterie

20 francs (plein tarif) 15 francs (membres, ADEM, JCB, AVS, AC, AI, étudiants) 12 francs (carte 20 ans)

25e Festival JazzContreband AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais

2021-10-23T20:30:00 2021-10-23T21:30:00

