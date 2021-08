Genève AMR Genève Andres Jimenez Trio AMR Genève Catégorie d’évènement: Genève

Andres Jimenez Trio AMR, 23 octobre 2021, Genève. Andres Jimenez Trio

AMR, le samedi 23 octobre à 20:30 De 12 CHF à 20 CHF

Tout a commencé par une résidence d’une semaine à la cave de l’AMR à Genève. Ensuite les concerts se sont enchaînés, ainsi qu’une tournée espagnole à la fin de 2018. AMR Rue des Alpes 10, 1201 Genève Genève Grottes et Saint-Gervais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T20:30:00 2021-10-23T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu AMR Adresse Rue des Alpes 10, 1201 Genève Ville Genève lieuville AMR Genève