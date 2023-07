Andreï Tarkovski Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Andreï Tarkovski Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe Paris, 20 juillet 2023, Paris. Le jeudi 20 juillet 2023

de 19h00 à 21h45

Solaris est le troisième long métrage d'Andreï Tarkovski, sorti en 1972, inspiré d'un roman éponyme de Stanisław Lem. Le film a remporté le Grand prix du Festival de Cannes 1972.

L'œuvre de Tarkovski reste unique dans l'histoire du cinéma. Souvent jugés comme mystérieux, des fois impénétrables et inaccessibles aux yeux de beaucoup, ses films sont faits de vibrations réelles, de fortes experiences, d'ondes sonores lumineuses et d'images percutantes. L'homme, avec ses inquiétudes, questionnements, peurs, espoirs est la figure centrale de son oeuvre. Pour Tarkovski le cinéma « c'est la méthode, le moyen, le comment » atteindre à la vérité, à ce que la vie est.

Il est souvent cité comme l'un des plus grands films de science-fiction de l'histoire du cinéma.

Synopsis : Kris Kelvin, un homme mélancolique qui ne se remet pas de la mort de sa femme, est envoyé dans une station créée par l'homme sur la planète Solaris. Sur place, il découvre que chaque membre de l'équipe est pris par une folie à laquelle il risque de succomber.

Projection en russe sous-titré en français
Durée : 160 min
Jeudi 20 juillet à 19 h
Salle de l'amphithéâtre climatisée

L'entrée gratuite sur inscription préalable.

Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe
1 quai Branly
75007 Paris

Contact : https://centrerusbranly.mid.ru/fr_FR/all-events/-/asset_publisher/SSfO0OPttYnG/content/andrei-tarkovski-solaris?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fcentrerusbranly.mid.ru%3A443%2Ffr_FR%2Fall-events%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_SSfO0OPttYnG%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
+33140603820
cscor@ambrussie.fr

