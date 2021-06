Andreï Kontchalovski : mon cinéma PLUSIEURS LIEUX, 27 juin 2021-27 juin 2021, Paris.

Événement dans le cadre du Festival » Quand les Russes nous bouleversent / Когда Русские нас потрясают » – 7e édition du festival du film russe de Paris et Île-de-France qui aura lieu du 28 juin au 6 juillet prochain.

Andreï Kontchalovski, emblème du cinéma russe contemporain et réalisateur de renommée mondiale, a sélectionné pour notre Festival certains de ses plus grands films ainsi que ceux qui ont influencé ses réalisations afin de vous offrir une vision en profondeur de son œuvre. Événement à ne pas manquer pour comprendre et connaître le cinéma et la culture russe, complété par la présence inédite en visio-conférence d’Andreï Kontchalovski !

Metteur en scène complet, Andreï Kontchalovski est attentif à tous les aspects de ses films. Avant d’entreprendre des études de cinéma, il est dans sa prime jeunesse un pianiste émérite au Conservatoire de Moscou. Plus tard, il attache toujours une profonde importance à la musique, aux liens qu’elle entretient avec l’art cinématographique.

Son arrière-grand-père maternel, Vassili Sourikov, est un peintre célèbre du XIXe siècle, et son grand-père, Piotr Kontchalovski, l’un des artistes majeurs du post-impressionnisme. Ces antécédents artistiques font de lui un cinéaste soucieux du cadre et de la lumière. Par ailleurs, dès ses débuts, il ne sépare jamais l’écriture de la mise en scène. Il est d’abord scénariste pour Andreï Tarkovski (Andreï Roublev).

Kontchalovski appartient à la génération des années 1960, la plus brillante du cinéma soviétique depuis celle des années 1920, celle qui, grâce au dégel khrouchtchévien, redonne tout son éclat au cinéma de son pays. D’Andreï Tarkovski à Larissa Chepitko, d’Elem Klimov à Kira Mouratova, d’Otar Iosseliani à Gleb Panfilov et Alexeï Guerman, ces cinéastes, tous nés dans les années 1930, apportent un souffle nouveau.

Célébré à la Mostra de Venise en 1966 pour Le Premier Maître, son premier long métrage (Prix d’interprétation féminine à Natalia Arinbassarova), Kontchalovski y reçoit, un demi-siècle plus tard, deux Lions d’argent pour Les Nuits blanches du facteur (2014) et Paradis (2016). Entre-temps, il obtient le Grand prix du jury à Cannes pour Sibériade (1980) et la Concha de oro à San Sebastián pour Voyageurs sans permis (1989).

Venez découvrir les six films sélectionnés par Andreï Kontchalovski pour définir son autoportrait et les quatre films qui ont marqué sa vie ! Il présentera également en visio-conférence son dernier film Chers camarades le 29 juin à 19h et une masterclass sera organisée le samedi 3 juillet à 17h30 suivie de la projection de Sibériade.

Autoportrait en six films :

La Romance des amoureux – Романс о влюбленных (1974, 2h15)

Cinéma Le Studio 28, lundi 28 juin à 19h

Cinéma Le Balzac, lundi 5 juillet à 20h

Riaba ma poule – Курочка Ряба (1994, 1h58)

Cinéma Le Balzac, jeudi 1er juillet à 13h30

Le Premier Maître – Первый учитель (1966, 1h42)

Cinéma Le Balzac, vendredi 2 juillet à 13h30

Sibériade – Сибиряда (1978, 3h30)

Cinéma Le Balzac, samedi 3 juillet à 19h

Chers camarades – Дорогие товарищи (2020, 2h)

Cinéma Le Balzac, mardi 29 juin à 19h (présenté par Andreï Kontchalovski en visio-conférence)

Cinéma Le Balzac, le dimanche 4 juillet à 19h

Maria’s Lovers – Возлюбленные Марии (1983, 1h43)

Cinéma Le Balzac, mardi 6 juillet à 16h

Les films de sa vie :

L’Enfance d’Ivan – Иваново детство, d’Andreï Tarkovski (1962, 1h36)

Cinéma Le Balzac, samedi 3 juillet à 14h

J’ai vingt ans – Мне двадцать лет, de Marlen Khoutsiev (1964, 2h44)

Cinéma Le Balzac, dimanche 4 juillet à 10h30

Quand passent les cigognes – Летят журавли, de Mikhaïl Kalatazov (1957, 1h37)

Cinéma Le Balzac, dimanche 4 juillet à 14h

Le Voleur de bicyclette – Ladri di biciclette, de Vittorio de Sica (1948, 1h33)

Cinéma Le Blazac, mardi 6 juillet à 14h

