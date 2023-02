Andreas Scholl, contre-ténor : Krieger, Hammerschmidt, Nauwach, Händel, Britten, Folksongs (Paris) SALLE GAVEAU, 6 mars 2023, PARIS.

Andreas Scholl, contre-ténorTamar Halperin, clavecin & piano Programme : Krieger, Hammerschmidt, Nauwach, Händel, Britten, Folksongs… Le 24 janvier 1993, il y aura exactement 30 ans, Andreas Scholl remplaçait au pied levé René Jacobs pour un récital au Théâtre Grévin devant un parterre prestigieux. À l’audition de sa musicalité si raffinée et de sa maîtrise vocale absolue, sans compter une puissance rare pour cette tessiture, on tenait là l’une des plus grandes voix de notre temps. Pour fêter cet anniversaire, Andreas Scholl vient accompagné de Tamar Halperin, véritablement son alter ego musical, virtuose du clavecin comme du piano. Cette soirée exceptionnelle et intime s’ouvrira sur les chants baroques allemands (Krieger, Nauwach et Hammerschmidt) qui émerveillèrent le public de Grévin en 1993 ainsi que la cantate Nel dolce tempo de Händel. Quant à la seconde partie, elle offrira les Folksongs de Britten ainsi que des chants populaires anglais (Sally Gardens, Ash Grove, Wally Wally…), des pages dans lesquelles Andreas Scholl s’est peu à peu imposé comme un interprète incontournable. Tamar Halperin, Andreas Scholl

SALLE GAVEAU PARIS 45-47 rue la Boétie Paris

