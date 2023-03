visite d’atelier andreani créations La Penne-sur-Huveaune Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

La Penne-sur-Huveaune

visite d’atelier andreani créations, 27 mars 2023, La Penne-sur-Huveaune. visite d’atelier 27 mars – 2 avril andreani créations A l’occasion de ces trois journées de découverte, je vous ferai découvrir mon lieu de fabrication qui se situe à La Penne sur Huveaune, entre Marseille et Aubagne

Je vous montrerai également les différentes étapes du montage d’un bijou, sa création de A à Z (du choix de la terre au modelage au façonnage en passant par la cuisson, l’émaillage et enfin le montage).

Je vous présenterai enfin mes palettes de couleurs élaborées personnellement à partir de recettes d’émaux.

A l’issue de cette visite, vous aurez – je l’espère – une vision plus éclairée de mon métier. andreani créations 8 impasse des fleurs – 13821 la penne sur huveaune La Penne-sur-Huveaune 13821 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://atelier-andreani.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T09:00:00+02:00 – 2023-03-27T19:00:00+02:00

2023-04-02T09:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00 céramique bijoux de créateur Andreani Renaud

