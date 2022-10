ANDRÉANE LECLERC | NADÈRE ARTS VIVANTS

2022-10-07 – 2022-10-08 EUR À l’Est de Nod se déploie en 3 performances-installations où les spectateur.trice.s déambulent à leur rythme : La forêt, L’errant·e et L’abîme. Cette création évolutive propose une réflexion expérientielle autour des limites psychiques, intimes comme politiques, que nous partageons. Andréane Leclerc s’inspire de la contorsion qu’elle pratique depuis plus de vingt ans pour créer une partition où se meuvent différents corps-natures, plus instinctifs et cosmiques que sociaux et disciplinaires. Dans le cadre de La Biennale – Festival international des arts vivants Toulouse Occitanie. À l’Est de Nod.

Contorsion philosophique, installation-performative transdisciplinaire.

4h en continu à durée variable pour le spectateur.

