Photographie. Le témoignage d’un paysage en survie au Monténégro, dévasté par un tourisme invasif. Andréa Vamos est diplômée de l’Ecole nationale des Beaux-Arts de Paris. D’origine yougoslave, elle vit et travaille entre la France et les pays de l’ex-Yougoslavie. Depuis 2015, une transformation intensive du paysage se produit au Monténégro, en conséquence de l’activité touristique exponentielle. Le panorama se voit modifié entraînant l’effacement d’une partie de l’identité du pays. L’artiste se rend donc sur ces sites côtiers voués à disparaître, y réalise des photographies qui mettent en scène une danse au cœur d’un paysage désolé, créée par les mouvements de couvertures de survies aux éclats dorés et argentés. Dans une mise en abîme, elle récupère ensuite ces couvertures pour y imprimer en taille réelle ces même photographies. Avec le soutien de l’Académie du Climat. Exposition visible du 3 au 9 juin inclus. Voir la programmation complète de l’Académie du Climat : Juliette Somnolet, Salomé-Charlotte-Camors Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris Contact : https://www.andreavamos.com

