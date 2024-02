Andréa Rédavid Colmar, samedi 6 avril 2024.

Pourquoi notre cerveau ne nous a pas été fourni avec un manuel d’utilisation ?

Et si l’on pouvait développer au maximum le potentiel réel de notre cerveau ?

Drôle et interactive, cette conférence-spectacle vous invite à un voyage incroyable au cœur des capacités insoupçonnées du cerveau humain. Dans une ambiance détendue et intimiste, participez à des expériences étonnantes qui vous dévoileront les pouvoirs extraordinaires de nos outils perceptifs et cognitifs.

Mêlant mentalisme, humour et improvisation, Andrea joue avec vos convictions, manipule vos perceptions et vous livre de façon surprenante quelques secrets pour utiliser votre cerveau comme une véritable baquette magique.

Préparez-vous ceux qui viendront avec des certitudes, repartiront assurément avec des doutes… et inversement. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:30:00

fin : 2024-04-06 22:00:00

3 Place Unterlinden

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est theatre@ville-colmar.fr

