André Recoules : exposition Moulins Moulins Catégories d’évènement: 03000

Moulins

André Recoules : exposition Moulins, 4 mai 2022, Moulins. André Recoules : exposition Médiathèque Samuel Paty 8 place Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins

2022-05-04 – 2022-05-21 Médiathèque Samuel Paty 8 place Maréchal de Lattre de Tassigny

Moulins 03000 “Démons et Merveilles,



Vents et Marées,



au loin déjà, la mer s’est retirée…”



Jacques Prévert



Maurice Thiriet



Les Visiteurs du soir – 1942





Photographies récentes de A. Recoules Médiathèque Samuel Paty 8 place Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins

dernière mise à jour : 2022-03-31 par

Détails Catégories d’évènement: 03000, Moulins Autres Lieu Moulins Adresse Médiathèque Samuel Paty 8 place Maréchal de Lattre de Tassigny Ville Moulins lieuville Médiathèque Samuel Paty 8 place Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins Departement 03000

Moulins Moulins 03000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moulins/

André Recoules : exposition Moulins 2022-05-04 was last modified: by André Recoules : exposition Moulins Moulins 4 mai 2022 03000 moulins

Moulins 03000