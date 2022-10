André Minville LE BAL BLOMET Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

André Minville LE BAL BLOMET, 24 novembre 2022, Paris. Le jeudi 24 novembre 2022

de 20h00 à 22h00

. payant tarif réduit (-25 ans, sans emploi) : 20 EUR Plein Tarif : 25 EUR

André Minvielle fait danser les sons et les mots comme nul autre, nous offrant un bal des accents, une valse des étiquettes. Bal des accents et valse des étiquettes, André Minvielle le merveilleux « vocalchimiste » fait danser les mots comme personne et nous offre une fête des sons et des sens à nulle autre pareille. Avec Juliette Minvielle, Fernand Ferrer, Christophe Monniot… LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015 Paris

Métro -> 12 : Volontaires (Paris) (207m) Bus -> 397089 : Volontaires – Lecourbe (Paris) (146m) Vélib -> Volontaire – Lecourbe (91.27m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : http://www.balblomet.fr https://www.facebook.com/balblomet/ https://www.facebook.com/balblomet/ https://www.billetweb.fr/minvielle

ANDRÉ MINVIELLE – LES CONCERTS JAZZ MAGAZINE

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu LE BAL BLOMET Adresse 33 Rue Blomet Ville Paris lieuville LE BAL BLOMET Paris Departement Paris

LE BAL BLOMET Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

André Minville LE BAL BLOMET 2022-11-24 was last modified: by André Minville LE BAL BLOMET LE BAL BLOMET 24 novembre 2022 LE BAL BLOMET Paris Paris

Paris Paris