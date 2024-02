ANDRE MINVIELLE & LIONEL SUAREZ Béziers, dimanche 4 février 2024.

ANDRE MINVIELLE & LIONEL SUAREZ Béziers Hérault

Batteur, scatteur, slameur, rime-ailleurs qui bouscule les mots, André Minvielle, est l’un des chanteurs français les plus inventifs. Avec Lionel Suarez, accordéoniste virtuose et rythmicien hors pair, ils forment un duo qui se joue de tous les styles et nous emportent dans un voyage poétique où la voix est instrument et l’instrument est orchestre. Du grand art !

André Minvielle voix Lionel Suarez accordéon EUR.

Route de Vendres

Béziers 34500 Hérault Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 17:00:00

fin : 2024-02-04



