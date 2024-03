André Minvielle, l’homme à la manivelle Alhambra Cinémarseille Marseille 16e Arrondissement, dimanche 16 juin 2024.

Une création originale d’André Minvielle, les Chaudrons et les Mutins de Pangée.

Musique / chants / contre champs / Projections



La séance de cinéma-vivant est un dialogue entre l’écran et le plateau, qui témoigne d’un désir collectif de curiosité pour un monde sensible, poétique et drôle où il reste encore des âmes en quête d’émerveillement. Et tout s’anime. Sous nos yeux et nos oreilles, des tableaux musicaux d’images superposées s’entremêlent. Des fragments historiques, des archives familiales, une peinture vivante et vibrante autour du chant, du corps, la main, le geste, le travail, la machine, le cinématographe du début pour retrouver le goût du spectacle.



20h30 le Ti’bal tribal



Ti’bal tribal c’est le bal de tous les accents. Du rhizome en dansant, en veux-tu en voilà. En langues d’ici ou de là-bas. La valse des étiquettes, seule à seul ou en couple, en cercle circassien, en ronde instantanée, en petits moments de liberté, de la tête aux pieds.



Avec André Minvielle et Juliette Minvielle



Une soirée jazz des cinq continents en coproduction avec l’Alhambra cinémarseille.



André Minvielle l’homme à la manivelle

Marina Jolivet la magnétiseuse de frigos

Olivier Azam le VJ montreur d'ours

Alhambra Cinémarseille 2 rue du Cinéma

Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

