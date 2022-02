André Minvielle | Le Bo Velo de Babel Eymet, 19 mars 2022, Eymet.

André Minvielle | Le Bo Velo de Babel Espace culturel Avenue de La Bastide Eymet

2022-03-19 – 2022-03-19 Espace culturel Avenue de La Bastide

Eymet Dordogne

EUR André Minvielle vide son « sac y’a d’dans ». Des rhizomes en voix ci en voix là. Les élucubrations en chants, en sons, en dire du voc’alchimiste. Scat compris. Mettre l’accent est son maître mot. Pas de musique sans accents, c’est le retour de manivelle. Les petites musiques de la langue quand on la tire. Anthropophonique à souhait ! Du jamais entendu, du tout sauf banal, qui allume le sourire et fait circuler les frissons. Il explore bouscule et réinvente les traditions populaires ou savantes, avec un sens peu commun du direct (dans la communication, dans l’émotion, dans l’expression). Ce grand pourfendeur de mots saisit l’air du temps avec un incomparable sens de la langue et de l’improvise. André Minvielle

vous convie à une fête du chant dans tous ses éclats. L’enfance de l’art et l’art de l’enfance en même temps, sur tous les tempos. Du blues au patois, de la gaîté au déchirement…

André Minvielle vide son « sac y’a d’dans ». Des rhizomes en voix ci en voix là. Les élucubrations en chants, en sons, en dire du voc’alchimiste. Scat compris. Mettre l’accent est son maître mot. Pas de musique sans accents, c’est le retour de manivelle. Les petites musiques de la langue quand on la tire. Anthropophonique à souhait ! Du jamais entendu, du tout sauf banal, qui allume le sourire et fait circuler les frissons. Il explore bouscule et réinvente les traditions populaires ou savantes, avec un sens peu commun du direct (dans la communication, dans l’émotion, dans l’expression). Ce grand pourfendeur de mots saisit l’air du temps avec un incomparable sens de la langue et de l’improvise. André Minvielle

vous convie à une fête du chant dans tous ses éclats. L’enfance de l’art et l’art de l’enfance en même temps, sur tous les tempos. Du blues au patois, de la gaîté au déchirement…

André Minvielle vide son « sac y’a d’dans ». Des rhizomes en voix ci en voix là. Les élucubrations en chants, en sons, en dire du voc’alchimiste. Scat compris. Mettre l’accent est son maître mot. Pas de musique sans accents, c’est le retour de manivelle. Les petites musiques de la langue quand on la tire. Anthropophonique à souhait ! Du jamais entendu, du tout sauf banal, qui allume le sourire et fait circuler les frissons. Il explore bouscule et réinvente les traditions populaires ou savantes, avec un sens peu commun du direct (dans la communication, dans l’émotion, dans l’expression). Ce grand pourfendeur de mots saisit l’air du temps avec un incomparable sens de la langue et de l’improvise. André Minvielle

vous convie à une fête du chant dans tous ses éclats. L’enfance de l’art et l’art de l’enfance en même temps, sur tous les tempos. Du blues au patois, de la gaîté au déchirement…

Mairie Eymet

Espace culturel Avenue de La Bastide Eymet

dernière mise à jour : 2022-01-13 par