André Marcon parle aux animaux dans un monologue emblématique Le CENTQUATRE – PARIS Paris, 30 octobre 2023, Paris.

Le lundi 30 octobre 2023

de 19h00 à 19h45

Le mercredi 29 novembre 2023

de 19h00 à 19h45

Le mardi 28 novembre 2023

de 19h00 à 19h45

.Public adolescents adultes. payant

De 11 € à 22 €

André Marcon interprète Le Discours aux animaux écrit par Valère Novarina et qui est une suite de onze « promenades », une navigation dans l’intérieur, c’est-à-dire d’abord dans sa langue et dans ses mots.

Un homme parle à des animaux et ainsi il leur parle des choses dont on ne parle pas : de ce que nous vivons, par exemple, quand nous sommes portés à nos extrêmes, écartelés, dans la plus grande obscurité et pas loin d’une lumière, sans mots et proches d’un dénouement.

En 1986, André Marcon a créé L’Animal du temps, première partie du Discours aux animaux de Valère Novarina (P.O.L). Depuis il retourne régulièrement à ce spectacle qui ne cesse de l’accompagner : il offre toujours quelque chose de différent, comme une forêt que l’on connaît bien mais qui ne se présente jamais sous le même jour selon la lumière, l’heure ou le temps qu’il fait.

Le CENTQUATRE – PARIS 5 rue Curial 75019 Paris

Pascal Victor André Marcon dans le discours aux animaux