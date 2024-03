ANDRÉ MANOUKIAN TRIO & DAFNE KRITHARAS – ANDRÉ MANOUKIAN TRIO OPERA DE LIMOGES Limoges, samedi 22 juin 2024.

La géographie musicale du monde change. Désormais, le futur des musiques improvisées est retourné dans son berceau, au Moyen Orient. La musique modale, découverte en Europe par Ravel et Debussy, n’a jamais cessé d’être pratiquée dans le berceau de l’humanité. Mais grâce à l’apport de l’Occident, l’art ancestral des maqams se mêlant à l’harmonie du jazz donne aujourd’hui une des musiques les plus réjouissantes du monde, une fusion heureuse Orient/Occident qui préfigure peut-être une nouvelle harmonie du monde. La voix de la chanteuse grecque Dafné Kritharas, d’une émotion sans pareille, ses mélismes sacrés, nous ramènent à nos origines, rallumant en nous la mémoire d’un ancien monde.Sa rencontre avec le pianiste-compositeur André Manoukian était inévitable. Celui-ci, depuis 4 albums, sur la route de l’Orient de ses ancêtres, ne pouvait qu’embarquer cette voix profonde, entre l’antique et le futur. Ils partagent depuis un an plusieurs scènes soulevant les foules du théâtre antique de Vienne, du Cosmojazz de Chamonix, du théâtre de la mer à Sète, pour ne citer que les plus beaux théâtres dans lesquels ils se sont produits.La rencontre entre André Manoukian et Julien Baudry ne date pas d’hier. Il n’a pas son pareil pour faire sortir le meilleur des chorales qu’il dirige. Ces trois-là vont donc créer une œuvre originale pour piano, chant et 200 choristes, se penchant en musique sur le berceau du monde pour faire le lien avec l’enseignement et la recherche des universités françaises et européennes à l’heure où la France se prépare à accueillir les JO en 2024.

Tarif : 25.00 – 35.00 euros.

Début : 2024-06-22 à 20:00

OPERA DE LIMOGES 48, RUE JEAN JAURES 87000 Limoges 87